начнут матч в 02:30 в американской футбольной лиге MLS, 05.09.2022.

Последний матч между собой: «Ди Си Юнайтед» — «Колорадо Рэпидс» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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