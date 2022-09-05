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    Клаудиньо: В Москве меня было уже не удержать. Очень хотелось забить или отдать голевую передачу

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    Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал свое участие в матче со «Спартаком» (1:2) в восьмом туре РПЛ.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    «Я счастлив, что вновь могу делать то, что люблю всем сердцем! В Москве я даже не мог спокойно сидеть на скамейке запасных, очень хотелось выйти на поле, почувствовать ритм и накал борьбы, помочь команде. Был уверен, что мне это по силам.

    Безумно рад, что мы победили, ведь матч складывался для нас непросто. Так что эмоции самые положительные — и от того, что я вернулся, и от того, что "Зенит" набрал важные три очка.

    Меня больше ничего не беспокоит, теперь уже все в порядке. Это был очень сложный и грустный период, когда ты сидишь на трибуне, переживаешь за парней, но сделать ничего не можешь. Никому не пожелаю испытать подобное.

    И то, что я вернулся на поле в таком знаковом матче, имеет для меня большое значение — это ощутимо прибавляет уверенности. Во вчерашней игре было несколько моментов, в которых стык с соперником мог бы закончиться для меня чем-то неприятным, но, слава Богу, этого не произошло. Так что я готов на 100 процентов и заряжен нашей победой — впереди неделя интенсивной работы, чтобы в максимальной готовности подойти к следующему матчу.

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    • Я попал в заявку и на прошлую игру, в Кубке против "Факела", чувствовал себя готовым, но в тот день на поле не вышел — события складывались благоприятным для нас образом, команда уверенно контролировала игру, и мы с тренерским штабом решили не форсировать события.

    Но в Москве меня было уже не удержать! Признаюсь честно, очень хотелось забить или отдать голевую передачу, жаль, не удалось. Но ничего, самое главное, что мы победили и продолжили идти на желанном первом месте. Я очень соскучился по этим ощущениям — и по нашим болельщикам, которые вчера в очередной раз так здорово поддерживали нас. Надеюсь, они по мне тоже скучали», — приводит слова Клаудиньо пресс-служба «Зенита».

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