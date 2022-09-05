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    Чернов: У «Спартака» получалось сдерживать бразильцев «Зенита»

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    Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в восьмом туре РПЛ.

    Никита Чернов
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    Никита Чернов

    «По первому голу: там был рикошет от нашего игрока, и я потерял мяч из виду. Не удивлен, что Ловрен оказался таким расторопным в таком моменте. Мы разбирали кто и куда мог бежать, Деян просто лучше нас сориентировался. Может быть, ему подсказали, или удача была на его стороне. Позже еще раз посмотрим момент.

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    • Сегодня не хватило сосредоточенности. Вначале повели, все было хорошо. Хотели довести матч до победы. Мы тоже смотрелись неплохо сегодня. Понятное дело, что у "Зенита" погоду делают бразильцы, но у нас получалось их сдерживать.

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    Что касается второго гола, то "Зенит" отлично убежал в контратаку. Никто не сдвинулся, чтобы накрыть. Мы уже предъявили друг другу за это на поле, дали много пространства. Просто разобрали момент, более подробно поговорим об этом на теории», — приводит слова Чернова «Р-Спорт».

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