Чернов: У «Спартака» получалось сдерживать бразильцев «Зенита»

Защитник «Спартака»прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в восьмом туре РПЛ.

«По первому голу: там был рикошет от нашего игрока, и я потерял мяч из виду. Не удивлен, что Ловрен оказался таким расторопным в таком моменте. Мы разбирали кто и куда мог бежать, Деян просто лучше нас сориентировался. Может быть, ему подсказали, или удача была на его стороне. Позже еще раз посмотрим момент.

Сегодня не хватило сосредоточенности. Вначале повели, все было хорошо. Хотели довести матч до победы. Мы тоже смотрелись неплохо сегодня. Понятное дело, что у "Зенита" погоду делают бразильцы, но у нас получалось их сдерживать.

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Что касается второго гола, то "Зенит" отлично убежал в контратаку. Никто не сдвинулся, чтобы накрыть. Мы уже предъявили друг другу за это на поле, дали много пространства. Просто разобрали момент, более подробно поговорим об этом на теории», — приводит слова Чернова «Р-Спорт».