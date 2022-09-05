Аленичев: Вряд ли в этом году кто-либо составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство

Бывший главный тренер «Спартака»поделился мнением о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«Пока в "Зенит" будут приезжать бразильцы, а не уезжать, как уезжают иностранцы из многих других российских команд... Пока это происходит, "Зенит" будет чемпионом. Чего мне не хотелось бы, но реальность такова, что "Зенит" — явный фаворит.

Вряд ли в этом году кто-либо составит ему конкуренцию в борьбе за чемпионство. Хотелось бы ошибиться. Думаю, что "Спартак" и ЦСКА будут бороться с "Зенитом", но в конечном итоге золото выиграет Петербург», — цитируют Аленичева «Известия».

«Зенит» набрал 20 очков и остался на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет пятым (16 очков).

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют дома с «Оренбургом», а подопечные Гильермо Абаскаля отправятся в гости к «Ростову». Оба матча пройдут 11 сентября.