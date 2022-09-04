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    Захарян рассказал о переписке с Фабрицио Романо

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    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян признался, что у него был небольшой разговор с известным инсайдером Фабрицио Романо.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Самая главная реакция, которая поступила в связи с новостью о трансфере в "Челси"? Мне написал Фабрицио Романо.

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    • Спросил: "Когда ты приедешь?" Думаю, он был в курсе, что все бы состоялось, если бы не эта тяжелая ситуация», — приводит слова Захаряна «Матч ТВ».

    Ранее стало известно, что Захарян мог перейти в лондонский клуб «Челси» до закрытия трансферного летнего окна. Позже «Динамо» официально заявило, что трансфер не состоялся по техническим причинам, которые не зависели от московского клуба.

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