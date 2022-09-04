Тарханов: «Спартак» даст бой «Зениту». Допускаю, что будет ничья

Российский тренерподелился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«Допускаю, что будет ничья. Спартаковцы играют при своих болельщиках и попытаются реабилитироваться за поражение в Суперкубке. "Зенит" — действующий чемпион, почти на всех позициях у него более качественные игроки, чем у соперника. В любом случае должно быть интересно.

Давит ли на игроков "Спартака" ситуация с неопределенностью в руководстве клуба? Эта ситуация в любом случае будет давить. Неопределенность — это всегда тревожно, особенно для игроков с истекающими контрактами. Жалко, что Федун ушел, для "Спартака" это проблема. Он столько лет был в клубе и знал, что делать. Кто бы ни пришел на его место, таких вложений в клуб уже не будет», — приводит слова Тарханова «Известия».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 4 сентября в Москве и начнется в 20:00 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.