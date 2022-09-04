Семин о Кварацхелии: За последнее время в Италии никто из молодых новичков так ярко не начинал

Бывший главный тренер «Локомотива»признался, что его впечатлила играв первых матчах за

Кварацхелия забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в пяти матчах Серии А.

«Я с удовольствием смотрю его матчи, в том числе и вчерашний (против "Лацио" (2:1) — прим.). Он сыграл потрясающий матч по качеству, поучаствовал в победе команды.

Сейчас он очень сильно играет индивидуально. Хороший момент: сразу видно, что он прилагает много сил ради командной работы, в оборонительных действиях, дисциплинирован. На мой взгляд, за последнее время в итальянском футболе никто из новичков молодых так ярко не начинал.

Не думаю, что до конца сезона он будет участвовать в гонке бомбардиров, потому что он играет не на той позиции, где забивают много голов. Ему приходится много играть в обороне. Пожелаем ему большей реализации. Вчера он мог еще забить два мяча, когда сначала попал в штангу, затем был выход один на один. Мог сделать и хет‑трик. Но в итальянском чемпионате много бомбардиров, которые претендуют на звание лучшего», — приводит слова Семина «Матч ТВ».

В 2019 году Кварацхелия играл за «Локомотив» под руководством Семина.