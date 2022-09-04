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    Дуглас Сантос: Нынешний «Спартак» — лучший за последние три года

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    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился мнением о «Спартаке», с которым питерский клуб встретится в восьмом туре РПЛ.

    Дуглас Сантос
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    Дуглас Сантос

    «Игра будет непростой, потому что это, наверное, лучший "Спартак", который я видел за три года в России. Статистика тоже об этом говорит — лучший старт за все это время. Плюс в этом сезоне команда особенно много забивает.

    Нам нужно сфокусироваться на их сильных сторонах и игроках, чтобы нейтрализовать их и увезти из Москвы победу. Это наша главная цель. Для этого нужно очень хорошо потрудиться. Надеюсь, справимся с задачей.

    Градус их ожидания, настрой и эмоции у многих, конечно, повышаются. Но главное, чтобы такое же желание и стремление победить были всегда и абсолютно в любой игре», — приводит слова бразильца «Матч ТВ».

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Спартак» — «Зенит»

    Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября в Москве, начало — в 20:00 мск.

    «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после семи туров. «Спартак» находится на втором месте, отставая от питерского клуба на одно очко.

    Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России со счетом 0:4.

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