Дуглас Сантос: Нынешний «Спартак» — лучший за последние три года

Защитник «Зенита»поделился мнением о, с которым питерский клуб встретится в восьмом туре РПЛ.

«Игра будет непростой, потому что это, наверное, лучший "Спартак", который я видел за три года в России. Статистика тоже об этом говорит — лучший старт за все это время. Плюс в этом сезоне команда особенно много забивает.

Нам нужно сфокусироваться на их сильных сторонах и игроках, чтобы нейтрализовать их и увезти из Москвы победу. Это наша главная цель. Для этого нужно очень хорошо потрудиться. Надеюсь, справимся с задачей.

Градус их ожидания, настрой и эмоции у многих, конечно, повышаются. Но главное, чтобы такое же желание и стремление победить были всегда и абсолютно в любой игре», — приводит слова бразильца «Матч ТВ».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Спартак» — «Зенит»

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября в Москве, начало — в 20:00 мск.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после семи туров. «Спартак» находится на втором месте, отставая от питерского клуба на одно очко.

Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России со счетом 0:4.