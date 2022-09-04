В 18:00 04.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рубин» — «Алания». Коэффициент ставки — 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Рубин»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Рубин — Алания.

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