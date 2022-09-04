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    Пиоли: «Милан» был лучше «Интера»

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился эмоциями после победы над «Интером» (3:2) в матче 5-го тура чемпионата Италии.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Матч был важным. Наши соперники хотели быть лучше нас, но мы играли лучше как команда в течение 70 минут. Я счастлив. Мы хорошо читали игру. Мы не форсировали ее. Мне нравится, когда команда выходит на поле озлобленной.

    Я думаю, что "Интер" ожидал, что мы возьмем их высоко, но мы были хороши в компактности. Я был уверен, что у "Интера" будут играть два быстрых нападающих.

    "Интер" был очень силен в глубине и мы попытались отнять у него это. Думаю, нам это удалось», — цитирует Пиоли Джанлука Ди Марцио.

    Календарь и таблица Серии А

    «Милан» занимает первое место в турнирной таблице Серии А набрав 11 очков, а «Интер» располагается на 5-м месте с 9-ю балами в активе.

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