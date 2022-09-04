В 02:00 04.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате МЛС.

Последний матч между собой: «Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Ред Буллс» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Филадельфия Юнион»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нью-Йорк Ред Буллс — Филадельфия Юнион.

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