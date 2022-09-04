Добро пожаловать в Манчестер, где подопечные Эрика тен Хага примут лидера чемпионата англии — «Арсенал». Стартовый свисток о начале матча прозвучит в 18:30 по московскому времени. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» подходят к матчу с лидером чемпионата с трехматчевой победной серией. Старт чемпионата подопечные «Манчестер Юнайтед» провалил, уступив «Брайтону» (1:2) и «Брентфорду» (0:4). Далее подопечные Эрика тен Хага на «Олд Траффорд» обыграли «Ливерпуль», а на выезде одержали две победы с минимальным счетом 1:0 — над «Саутгемптоном» и «Лестером».

На данный момент манкунианцы занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 9 очков. Разница голов «Манчестер Юнайтед» составляет 5-7.

«Арсенал»

«Арсенал» выдал отличный старт, выиграв все пять встреч в текущем чемпионате. На счету подопечных Артеты победы над «Кристал Пэлас» (2:0), «Лестером» (4:2), «Борнмутом» (3:0), «Фулхэмом» (2:1) и «Астон Виллой» (2:1). «Канониры» являются единоличными лидерами, набрав 15 очков, и на один балл опережают идущими вторыми «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Разница забитых и пропущенных мячей лондонцев составляет 13-4.

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись домашними победами. «Манчестер Юнайтед» выиграл на «Олд Траффорд» (3:2), а «Арсенал» праздновал успех на «Эмирейтс» (3:1). Всего за пять последних матчей на счету «канониров» четыре победы, у «манкунианцев» — одна. Еще в одной встрече была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» с коэффициентом 1.95.