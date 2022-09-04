«МЮ» — «Арсенал»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 6-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу над лондонским— 3:1.

Счет в матче был открыт на 35-й минуте. Фернандеш выполнил передачу на Рашфорда, который собрал вокруг себя троих соперников и выполнил красивую передачу направо, на свободного Антони. Новичик «красных дьяволов» ворвался в штрафную и отличным ударом с левой уложил мяч под дальнюю штангу.

На 60-й минуте «канониры» отыгрались. Эдегор по центру выполнил передачу в штрафную на Жезуса, которому мешали пробить защитники, накрывая его. Но в падении получился рикошет от бразильца направо, на Букайо Сака, который чётко пробил в правый нижний угол.

На 66-й минуте в быстрой атаке Фернандеш вырезал передачу на Маркуса Рашфорда, который убежал от двух соперников, ворвался в штрафную и выверенным ударом низом отправил мяч под левую штангу.

На 75-й минуте Фернандеш с правого фланга выполнил передачу на Эриксена, который ворвался в штрафную и покатил мяч налево, на Рашфорда. Защитнику в подкате не удалось заблокировать эту передачу, и Маркус в касание с нескольких метров поразил ворота.