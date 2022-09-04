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    Гол Антони и дубль Рашфорда принесли «МЮ» победу над «Арсеналом»

    «МЮ» — «Арсенал»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче 6-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу над лондонским «Арсеналом» — 3:1.

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    Счет в матче был открыт на 35-й минуте. Фернандеш выполнил передачу на Рашфорда, который собрал вокруг себя троих соперников и выполнил красивую передачу направо, на свободного Антони. Новичик «красных дьяволов» ворвался в штрафную и отличным ударом с левой уложил мяч под дальнюю штангу.

    На 60-й минуте «канониры» отыгрались. Эдегор по центру выполнил передачу в штрафную на Жезуса, которому мешали пробить защитники, накрывая его. Но в падении получился рикошет от бразильца направо, на Букайо Сака, который чётко пробил в правый нижний угол.

    На 66-й минуте в быстрой атаке Фернандеш вырезал передачу на Маркуса Рашфорда, который убежал от двух соперников, ворвался в штрафную и выверенным ударом низом отправил мяч под левую штангу.

    На 75-й минуте Фернандеш с правого фланга выполнил передачу на Эриксена, который ворвался в штрафную и покатил мяч налево, на Рашфорда. Защитнику в подкате не удалось заблокировать эту передачу, и Маркус в касание с нескольких метров поразил ворота.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Арсенал Лондон 3:1
    Голы: 1:0 Antony Santos (35'), 1:1 Букайо Сака (60'), 2:1 Маркус Рашфорд (66'), 3:1 Маркус Рашфорд (75') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Диогу Далот, Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес (Гарри Магуайр, 80'), Тирелл Маласиа, Scott Mctominay, Кристиан Эриксен, Antony Santos (Криштиану Роналду, 58'), Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо (Фред, 67'), Маркус Рашфорд (Каземиро, 80') Арсенал Лондон: Габриэл Жезус, Габриэл Мартинелли, Мартин Эдегор (Эмиль Смит Роув, 73'), Букайо Сака, Гранит Джака, Альберт Самби Локонга (Фабиу Виейра, 74'), Александр Зинченко (Эдвард Нкетиа, 74'), Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт (Такэхиро Томиясу, 80'), Арон Ремсдейл Предупреждения: Вильям Салиба (24'), Scott Mctominay (71'), Габриэл Жезус (77'), Гарри Магуайр (81')
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