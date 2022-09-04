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    «Локомотив» — «Ахмат»: стартовые составы команд

    «Локомотив» — «Ахмат»: прогноз, составы, коэффициенты

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    «Локомотив» и «Ахмат» проведут очную встречу в матче 8 тура РПЛ, который начнется в 17:30 по мск.

    Дмитрий Баринов и Артем Карпукас
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    Дмитрий Баринов и Артем Карпукас

    «Локомотив»
    • Основа: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Игнатьев, Камано.
    • Запасные: Савин, Матюнин, Погостнов, Мампасси, Митай, Куликов, Бабкин, Марадишвили, Багамаев, Раков, Раконьяц.

    «Ахмат»
    • Основа: Шелия, Уциев, Журавлев, Быстров, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Бериша, Садулаев, Харин, Конате.
    • Запасные: Ташаев, Богосавац, Ибишев, Кадыров, Камилов, Фольмер, Ильин, Агаларов.

    Букмекеры дают на «Локомотив» 2.30, а на «Ахмат» — 3.10. Узнать прогноз на эту игру можно на сайте LiveSport.Ru.

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