«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз, составы, коэффициенты

«Локомотив» и «Ахмат» проведут очную встречу в матче 8 тура РПЛ, который начнется в 17:30 по мск.

«Локомотив» Основа: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Игнатьев, Камано.

Запасные: Савин, Матюнин, Погостнов, Мампасси, Митай, Куликов, Бабкин, Марадишвили, Багамаев, Раков, Раконьяц.

«Ахмат» Основа: Шелия, Уциев, Журавлев, Быстров, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Бериша, Садулаев, Харин, Конате.

Запасные: Ташаев, Богосавац, Ибишев, Кадыров, Камилов, Фольмер, Ильин, Агаларов.

Букмекеры дают на «Локомотив» 2.30, а на «Ахмат» — 3.10. Узнать прогноз на эту игру можно на сайте LiveSport.Ru.