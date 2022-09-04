«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз, составы, коэффициенты

Дмитрий Баринов и Артем Карпукас Фото: globallookpress.com
«Локомотив»
- Основа: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Игнатьев, Камано.
- Запасные: Савин, Матюнин, Погостнов, Мампасси, Митай, Куликов, Бабкин, Марадишвили, Багамаев, Раков, Раконьяц.
«Ахмат»
- Основа: Шелия, Уциев, Журавлев, Быстров, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Бериша, Садулаев, Харин, Конате.
- Запасные: Ташаев, Богосавац, Ибишев, Кадыров, Камилов, Фольмер, Ильин, Агаларов.
Букмекеры дают на «Локомотив» 2.30, а на «Ахмат» — 3.10. Узнать прогноз на эту игру можно на сайте LiveSport.Ru.