«Локомотив» — «Ахмат»: счет матча 1:2, обзор голов

Гости открыли счет уже на 3-й минуте. Грозненцы накрыли соперника прессингом, Бериша мягко навесил в центр штрафной, Конате принял мяч и с близкого расстояния пробил Худякова.
На 28-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве. Конате не успел к мячу и наступил шипами на ногу Карпукасу, получив вторую желтую карточку.
А на 42-й минуте в ворота «Ахмата» был назначен пенальти — Миранчук вошёл в штрафную и рухнул в борьбе с Уциевым. Сам Антон хлёстко пробил в левый угол — Шелия угадал направление удара, но не сумел дотянуться до мяча.
На 62-й минуте Садулаев получил пас перед штрафной, на замахе убрал Баринова с Едваем и пальнул в дальний нижний угол — Худяков не дотянулся.
Команда Андрея Талалаева набрала 12 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с девятью очками опустился на девятую строчку.
В следующем туре «Локо» 11 сентября на выезде сыграет против «Факела», «Ахмат» в этот же день примет на своем поле «Нижний Новгород».