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    «Локомотив» в большинстве уступил дома «Ахмату»

    «Локомотив» — «Ахмат»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Московский «Локомотив» потерпел домашнее поражение от грозненского «Ахмата» (1:2) в матче 8-го тура чемпионата России.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    Гости открыли счет уже на 3-й минуте. Грозненцы накрыли соперника прессингом, Бериша мягко навесил в центр штрафной, Конате принял мяч и с близкого расстояния пробил Худякова.

    На 28-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве. Конате не успел к мячу и наступил шипами на ногу Карпукасу, получив вторую желтую карточку.

    А на 42-й минуте в ворота «Ахмата» был назначен пенальти — Миранчук вошёл в штрафную и рухнул в борьбе с Уциевым. Сам Антон хлёстко пробил в левый угол — Шелия угадал направление удара, но не сумел дотянуться до мяча.

    На 62-й минуте Садулаев получил пас перед штрафной, на замахе убрал Баринова с Едваем и пальнул в дальний нижний угол — Худяков не дотянулся.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Ахмат 1:2
    Голы: 0:1 Konate M. (3'), 1:2 Sadulaev L. (62') Локомотив: Barinov D., Ignatjev I. (Rakov V., 88'), Jedvaj T., Kamano F. (Mitaj M., 80'), Karpukas A. (Rakonjac M., 46'), Kerk G. (Maradishvili K., 80'), Khudyakov D., Magkeev S., Miranchuk An., Tiknizyan N., Zhivoglyadov D. Ахмат: Berisha B. (Iljin V., 64'), Bystrov M., Kharin E., Konate M., Oleynikov I. (Bogosavac M., 65'), Sadulaev L. (Kamilov V., 64'), Shelia G., Timofeev A., Troshechkin A., Utsiev R., Zhuravlev Y. Предупреждения: Kerk G. (8'), Konate M. (11'), Bystrov M. (22'), Konate M. (28'), Magkeev S. (33'), Kamano F. (71'), Troshechkin A. (74')

    Команда Андрея Талалаева набрала 12 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с девятью очками опустился на девятую строчку.

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре «Локо» 11 сентября на выезде сыграет против «Факела», «Ахмат» в этот же день примет на своем поле «Нижний Новгород».

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