В 19:00 04.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

Последний матч между собой: «Кубань» — «Волгарь» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кубань» — «Волгарь». Коэффициент ставки — 2.40.

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