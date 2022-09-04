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    Пиняев остался в запасе «Крыльев Советов» на матч с ЦСКА

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    «Крылья Советов» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч восьмого тура российской Премьер-лиги.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    В заявку «Крыльев» попал Сергей Пиняев, пропустивший предыдущие матчи из-за проблем со здоровьем. 20 июля во время тренировки 17-летнему футболисту стало плохо, его отправили в больницу. На следующий день ему диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Евгеньев, Солдатенков, Барач, Бейл, Якуба, Соколов, Ежов, Коваленко, Глушенков.

    Запасные: Фролов, Овсянников, Зотов, Тепляков, Липовой, Хубулов, Витюгов, Пиняев, Цыпченко, Шитов, Хлусов.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Крылья Советов» — ЦСКА

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Зайнутдинов, Гайич, Зделар, Мендес, Мойзес, Медина, Карраскаль, Чалов.

    Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Фукс, Виллиан Роша, Кучаев, Обляков, Мухин, Ермаков, Лукин, Яковлев, Гайч.

    Матч «Крылья Советов» — ЦСКА пройдет 4 сентября в Самаре, начало — в 15:00 мск.

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