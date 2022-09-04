Кечинов: У «Зенита» не сыграет Клаудиньо, есть чувство, что «Спартак» победит

Бывший футболист «Спартака»поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых св восьмом туре РПЛ.

«Спартак подходит к матчу с "Зенитом" в оптимальном состоянии — причем эмоционально, психологически и физически. У "Спартака" появилась игра, мы видим рисунок игры, играют красиво и результативно.

В матче не сыграет Клаудиньо и "Зенит" с ним и без него — две разные команды: бразилец играет определяющую роль впереди, все атаки ведутся через него. Это точно минус для "Зенита".

"Спартаку", надо выйти с настроем на игру, но в то же время не перегореть. Если настрой команды будет чересчур, то красно-белые просто перегорят и сыграют неудачно.

Есть такое чувство, что "Спартак" победит Зенит», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Спартак» — «Зенит»

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября в Москве, начало — в 20:00 мск.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после семи туров. «Спартак» находится на втором месте, отставая от питерского клуба на одно очко.

Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России со счетом 0:4.