ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуОт «Барсы» до Роналду. Главные победители и неудачники летнего трансферного окна
  • 11:22
    • Норманна могут отстранить от сборной Норвегии, если он останется играть в РПЛ
  • 11:04
    • «Ахмат» объявил о переходе полузащитника «Уфы»
  • 07:16
    • Евгений Свечников подписал контракт с «Сан-Хосе»
  • 07:00
    • Надаль разгромил Гаске в 1/16 финала US Open
  • 23:55
    • «Барселона» на выезде разгромила «Севилью»
    Все новости спорта

    Индзаги: «Интер» не заслужено проиграл «Милану»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Интер Милан
    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о поражении в дерби против «Милана» (2:3) в 5-м туре чемпионата Италии.

    Симоне Индзаги
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Симоне Индзаги

    «Сначала была равная игра, затем мы забили прекрасный гол. Затем был получасовой перерыв, который стоил нам еще двух голов.

    Мы забили два замечательных гола, но пропустили три, которые мы абсолютно не можем себе позволить. Мы не должны пропускать, тем более в дерби.

    Учитывая все наши моменты, мы, вероятно, заслужили ничью, но я тренер и первый, кто несет ответственность за те полчаса, которые оставляли желать лучшего. В таком важном матче мы должны были сыграть лучше», — цитирует Индзаги DAZN.

    Календарь и таблица Серии А

    «Милан» занимает первое место в турнирной таблице Серии А набрав 11 очков, а «Интер» располагается на 5-м месте с 9-ю балами в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отберет ли «Спартак» очки у «Зенита»?
  • «Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Второй домашний заход «Трактора» будет успешнее первого?
  • «Трактор» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.93
    •
  • Команды обменяются голами в результативном матче
  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.02
  • Экспресс дня 4 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Трактор — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Медведев — Кирьос
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Крылья Советов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ницца — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Удинезе — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Торпедо — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры