Индзаги: «Интер» не заслужено проиграл «Милану»

Главный тренер «Интера»высказался о поражении в дерби против «Милана» (2:3) в 5-м туре чемпионата Италии.

«Сначала была равная игра, затем мы забили прекрасный гол. Затем был получасовой перерыв, который стоил нам еще двух голов.

Мы забили два замечательных гола, но пропустили три, которые мы абсолютно не можем себе позволить. Мы не должны пропускать, тем более в дерби.

Учитывая все наши моменты, мы, вероятно, заслужили ничью, но я тренер и первый, кто несет ответственность за те полчаса, которые оставляли желать лучшего. В таком важном матче мы должны были сыграть лучше», — цитирует Индзаги DAZN.

Календарь и таблица Серии А

«Милан» занимает первое место в турнирной таблице Серии А набрав 11 очков, а «Интер» располагается на 5-м месте с 9-ю балами в активе.