начнут матч в 15:00 в украинской Премьер-лиге, 04.09.2022.

Последний матч между собой: «Черноморец Од» — «Ингулец» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Черноморец Од» — «Ингулец». Коэффициент ставки — 2.28.

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