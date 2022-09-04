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    Антальяспор — Касымпаша. Смотреть онлайн в прямом эфире

    04.09.2022 в 21:45 начнется матч в Суперлиге Турции Антальяспор — Касымпаша

    Футбол
    Антальяспор и Касымпаша начнут матч в 21:45 в Суперлиге Турции, 04.09.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Касымпаша» — «Антальяспор» 2:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Антальяспор»).

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