Абаскаль: Мы проиграли, но должны принять это с холодной головой

Главный тренерпрокомментировал поражение от(1:2) в матче 8-го тура РПЛ.

«Игра разбилась на две части. Первая — до гола, вторая — после гола, когда все пошло не так, как нужно. Мы проиграли, но должны принять это с холодной головой.

Жаль, что в игре, когда было пространство, мы его не использовали. Нам жаль, но нужно работать дальше.

"Зенит" — высококлассная команда. Особенность игры этой команды — стенки на флангах. Это было предсказуемо, мы старались прессинговать на чужой половине поля. Когда получалось, мы забирали подбор.

Мы не могли обороняться в среднем блоке — нам надо было либо быть компактными на своей половине, либо высоко прессинговать. Поэтому — да, это было осознанное решение.

Все просто: в таких матчах часто все решают детали. Сегодня эпизоды были в пользу "Зенита". Да, мы потеряли три очка, но нужно работать и готовиться к следующему матчу. У ребят хватит смелости, чтобы встать и идти вперед.

Я никогда не делаю замены для того, чтобы игроки почувствовали атмосферу. Замены обусловливаются эпизодами — голами, карточками, травмами.

Сегодня за небольшой отрезок у нас были и гол, и травма. Бальде не играл четыре месяца. Мы хотели дать ему меньше времени, но получилось больше», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».