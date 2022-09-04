ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Микель Артета«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 3:1. Онлайн
  • 21:58
    • «Зенит» одержал волевую победу над «Спартаком»
  • 20:24
    • Гол Антони и дубль Рашфорда принесли «МЮ» победу над «Арсеналом»
  • 19:36
    • «Локомотив» в большинстве уступил дома «Ахмату»
  • 18:04
    • «Брайтон» разгромил «Лестер», у «лисов» пятое поражение подряд
  • 23:11
    • Канадские хоккеистки выиграли ЧМ-2022, победив в финале сборную США
    Все новости спорта

    Абаскаль: Мы проиграли, но должны принять это с холодной головой

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Зенит РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в матче 8-го тура РПЛ.

    Гильермо Абаскаль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гильермо Абаскаль

    «Игра разбилась на две части. Первая — до гола, вторая — после гола, когда все пошло не так, как нужно. Мы проиграли, но должны принять это с холодной головой.

    Жаль, что в игре, когда было пространство, мы его не использовали. Нам жаль, но нужно работать дальше.

    "Зенит" — высококлассная команда. Особенность игры этой команды — стенки на флангах. Это было предсказуемо, мы старались прессинговать на чужой половине поля. Когда получалось, мы забирали подбор.

    Мы не могли обороняться в среднем блоке — нам надо было либо быть компактными на своей половине, либо высоко прессинговать. Поэтому — да, это было осознанное решение.

    Все просто: в таких матчах часто все решают детали. Сегодня эпизоды были в пользу "Зенита". Да, мы потеряли три очка, но нужно работать и готовиться к следующему матчу. У ребят хватит смелости, чтобы встать и идти вперед.

    Я никогда не делаю замены для того, чтобы игроки почувствовали атмосферу. Замены обусловливаются эпизодами — голами, карточками, травмами.

    Сегодня за небольшой отрезок у нас были и гол, и травма. Бальде не играл четыре месяца. Мы хотели дать ему меньше времени, но получилось больше», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев проиграет Кирьосу на US Open?
  • Медведев — Кирьос. Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Победный стрик ЦСКА «Ак Барс» отнять не посмеет
  • ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
  • «Ростов» продлит черную полосу «Торпедо»?
  • «Торпедо» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Медведев — Кирьос
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Торпедо — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Чеджу Юнайтед — Инчхон Юнайтед
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Норри — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Чилич — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Атлетико Тукуман — Банфилд
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ивашко — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры