начнут матч в 17:00 в английской Премьер-лиге, 03.09.2022.

Последний матч между собой: «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

Календарь и таблица АПЛ «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Вулверхэмптон»).

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