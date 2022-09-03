начнут матч в 16:30 в чемпионате Германии по футболу, 03.09.2022.

Последний матч между собой: «Бавария» — «Унион» 4:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Унион» — «Бавария». Коэффициент ставки — 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Бавария»).

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