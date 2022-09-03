«Милан» вырвал победу в дерби с «Интером» благодаря дублю Леау

на своем поле сыграл противв рамках 5-го тура чемпионата Италии. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Счет в матче открыли гости этого поединка на 21-й минуте после того как Марцело Брозович пробил точно в девятку — 0:1. Но на 28-й минуте Рафаэль Леау уже сравнял счет — 1:1. На 54-й минуте матча «Милан» смог выйти вперед после гола Ольвьера Жиру — 2:1. И на 60-й минуте поединка Рафаэль Леау оформил дубль и тем самым еще больше увеличил преимущество своей команды — 3:1.

На 67-й минуте матча Эдин Джеко смог отыграть один мяч для «Интера» забив точным ударом в левый угол ворот — 3:2.

Футбол. Италия. Серия А Милан — Интер 3:2 Голы: 0:1 Марсело Брозович (21'), 1:1 Рафаэл Леау (28'), 2:1 Оливье Жиру (54'), 3:1 Рафаэл Леау (60'), 3:2 Эдин Джеко (67') Милан: Мик Меньян, Давиде Калабрия (Симон Кьер, 83'), Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Сандро Тонали (Томмазо Побега, 83'), Исмаэль Беннасер, Жуниор Мессьяс (Алексис Салемакерс, 72'), Шарль Де Кетеларе (Браим Диас, 63'), Рафаэл Леау, Оливье Жиру (Дивок Ориги, 72') Интер: Хоакин Корреа (Эдин Джеко, 64'), Лаутаро Мартинес, Маттео Дармиан (Робин Гозенс, 84'), Хакан Чалханоглу, Марсело Брозович, Николо Барелла (Генрих Мхитарян, 63'), Дензел Дюмфрис, Алессандро Бастони (Федерико Димарко, 63'), Стефан де Врей (Danilo D`Ambrosio, 84'), Милан Шкриньяр, Самир Ханданович Предупреждения: Тео Эрнандес (9'), Дензел Дюмфрис (9'), Оливье Жиру (32'), Марсело Брозович (39'), Шарль Де Кетеларе (51'), Simone Inzaghi (71'), Сандро Тонали (77'), Рафаэл Леау (90 + 4')

«Милан» занимает первое место в турнирной таблице Серии А набрав 11 очков, а «Интер» располагается на 5-м месте с 9-ю балами в активе.