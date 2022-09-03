Стартовые составы на матч 5-го тура Серии А «Милан» — «Интер»

В рамках 5-го тура чемпионата Италии состоится миланское дерби: «Милан» на своем поле сыграет против «Интера».

Стали известны стартовые составы команд на эту встречу. С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Томори, Калулу, Эрнандес, Беннасер, Тонали, де Кетеларе, Жиру, Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас.

«Интер»: Ханданович, Дюмфриз, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Дармиан, Брозович, Чалханоглу, Барелла, Корреа, Мартинес.

После четырех туров «Интер» располагается на третьем месте в турнирной таблице серии А, набрав 9 очков. Команда Симоне Индзаги одержала три победы при одном поражении.

«Милан» с 8 баллами занимает шестую позицию. «Россонери» ни разу не проиграли, дважды победив и два раза сыграв вничью.