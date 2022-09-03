Главный тренер «Ариса» считает, что опыт Кокорина поможет команде

Главный тренер «Ариса»оценил дебют российского форварда

«Временами мы видели, что у Кокорина отличный прием мяча, хороший пас, удар и дриблинг. Он снова в форме.

Я рад, что в моем распоряжении есть такой футболист. Уверен, он жаждет большего, его присутствие в команде и опыт помогут молодым игрокам Ариса», — приводит слова Шпилевского Sportime.

Команда россиянина разгромила «Олимпиакос» из Никосии со счетом 5:0 в матче второго тура чемпионата Кипра. Сам 31-летний футболист отметился результативной передачей, выйдя на замену после перерыва.