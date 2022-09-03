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    Зе Луиш мог продолжить карьеру в киевском Динамо

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    Нападающий Зе Луиш в летнее трансферное окно мог стать игроком киевского «Динамо», однако переход форварда Кабо-Верде сорвался.

    Зе Луиш
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    Зе Луиш

    Как сообщает «ТаТоТаке», на то, что нападающий Зе Луиш не перешел в «Динамо», повлиял фактор войны и финансовая составляющая.

    «Проблемой в переговорах было то, что его дела ведут достаточно амбициозные агенты, поэтому контракт должен быть не из средних для нынешнего "Динамо". Также Луиш — свободный агент и в таком случае комиссионные тоже просили амбициозные. Ну и конечно — фактор войны, что продолжается в нашей стране.

    Однако то, что этот трансфер не состоялся скорее для киевлян. Когда-то в "Шахтере" Луческу умел работать с талантливыми повесами Матузалемом, Жадсоном и Брандао, терпел их проделки. Но уже в "Динамо" он не смог (не захотел) усмирить очень сильного как физически, так и технически Жерсона Родригеша. Поэтому вариант с Зе Луишем не выглядел достаточно перспективным, несмотря на все игровые таланты нападающего», — говорится в сообщении.

    С февраля по июль 2022 года 31-летний Зе Луиш был футболистом саудовского клуба «Аль-Таавун». В настоящее время футболист находится в статусе свободного агента. Ранее Зе Луиш был футболистом «Локомотива», «Порту» и «Спартака», в составе которого выиграл чемпионат и Суперкубок России. Также в Португалии нападающий выступал за «Брагу» и «Жил Висенте».

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