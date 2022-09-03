В 16:00 03.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Серии А.

Последний матч между собой: «Фиорентина» — «Ювентус» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фиорентина» — «Ювентус». Коэффициент ставки — 1.82 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Фиорентина»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Фиорентина — Ювентус.

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