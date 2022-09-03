начнут матч в 14:30 в английской футбольной Премьер-лиге, 03.09.2022.

Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Эвертон» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эвертон» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Ливерпуль»).

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