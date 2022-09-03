Алонсо прокомментировал переход в «Барселону»

Бывший защитник «Челси»высказался о переходе в «Барселону». Футболист подписал с клубом однолетний контракт.

«Очень счастлив. Вот, наконец, я здесь. У меня в голове была лишь "Барса". Давно хотел перейти сюда. Думаю, я сделал правильный шаг. С нетерпением жду начала работы.

Да, я несколько раз общался с тренером. Собираюсь внести свой вклад в работу команды. У меня уже есть небольшой опыт, нужно поставить его на службу клубу.

Очень необычно играть за команду, в которой побеждал мой отец. Это, безусловно, еще одна важная причина, чтобы перейти сюда.

Он тоже счастлив. Мы такого не могли себе представить. Помню, как папа приводил меня смотреть игру на "Камп Ноу". Находиться здесь просто невероятно», — цитирует футболиста Mundo Deportivo.