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    Умраниеспор — Трабзонспор. Смотреть онлайн в прямом эфире

    02.09.2022 в 21:00 начнется матч в турецской футбольной Суперлиге Умраниеспор — Трабзонспор

    Футбол Трабзонспор
    Умраниеспор и Трабзонспор начнут матч в 21:00 в турецской футбольной Суперлиге, 02.09.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Трабзонспор» — «Умраниеспор» 5:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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