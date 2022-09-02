Тухель рассказал, когда Обамеянг приступит к тренировкам с «Челси»

Главный тренер «Челси»рассказал, что думает о переходе в командуи когда футболист приступит к тренировкам с командой.

«Надеюсь, он сможет показать хороший футбол. Мы знаем, какого игрока получили. Он хотел вернуться в АПЛ, мы очень счастливы, что смогли осуществить трансфер.

Сейчас он не может тренироваться, мы должны подготовить ему маску, которая защитит его челюсть. Со следующей недели он сможет тренироваться», — цитирует Тухеля пресс-служба «синих».

Ранее стало известно, что Пьер-Эмерик Обамеянг подвергся вооруженному нападению в своем испанском доме.

Футболист вернулся в АПЛ спустя полгода. С 2018 по январь 2022 года он играл за «Арсенал». В чемпионате Англии за карьеру он забил 68 голов и сделал 16 голевых передач в 128 матчах.