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  • 16:19
    • Тухель рассказал, когда Обамеянг приступит к тренировкам с «Челси»
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    Тухель рассказал, когда Обамеянг приступит к тренировкам с «Челси»

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, что думает о переходе в команду Пьера-Эмерика Обамеянга и когда футболист приступит к тренировкам с командой.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Надеюсь, он сможет показать хороший футбол. Мы знаем, какого игрока получили. Он хотел вернуться в АПЛ, мы очень счастливы, что смогли осуществить трансфер.

    Сейчас он не может тренироваться, мы должны подготовить ему маску, которая защитит его челюсть. Со следующей недели он сможет тренироваться», — цитирует Тухеля пресс-служба «синих».

    Ранее стало известно, что Пьер-Эмерик Обамеянг подвергся вооруженному нападению в своем испанском доме.

  • СМИ: Обамеянга ограбили и избили в его доме
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    • Футболист вернулся в АПЛ спустя полгода. С 2018 по январь 2022 года он играл за «Арсенал». В чемпионате Англии за карьеру он забил 68 голов и сделал 16 голевых передач в 128 матчах.

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