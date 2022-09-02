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    Семак: «Спартак» смотрится достаточно прилично

    Футбол Зенит Спартак
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком» в восьмом туре РПЛ.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Думаю, у них все стабильно и по составу, и по тактическому расположению. Команда много забивает, сейчас у них хорошее эмоциональное состояние. Они идут на втором месте и смотрятся достаточно прилично.

    Сейчас у их тренера было больше времени на подготовку, чем перед матчем за Суперкубок, чтобы донести свои идеи — команда стала более сыгранной. Думаю, что предстоящая выездная игра будет более сложной.

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    • Та команда, которая будет лучше играть, меньше ошибаться, получит больше шансов для того, чтобы победить. Что касается мастерства, мотивации и функционального состояния, то пройти сезон на одном уровне достаточно сложно — все футболисты живые люди. Именно этим и интересен футбол — в отдельно взятом матче может случиться все, что угодно», — приводит слова Семака пресс-служба питерского клуба.

    Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября в Москве, начало — в 20:00 мск.

    «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после семи туров. «Спартак» находится на втором месте, отставая от питерского клуба на одно очко.

    Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России со счетом 0:4.

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