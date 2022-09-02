Семак: «Спартак» смотрится достаточно прилично

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от встречи сов восьмом туре РПЛ.

«Думаю, у них все стабильно и по составу, и по тактическому расположению. Команда много забивает, сейчас у них хорошее эмоциональное состояние. Они идут на втором месте и смотрятся достаточно прилично.

Сейчас у их тренера было больше времени на подготовку, чем перед матчем за Суперкубок, чтобы донести свои идеи — команда стала более сыгранной. Думаю, что предстоящая выездная игра будет более сложной.

Та команда, которая будет лучше играть, меньше ошибаться, получит больше шансов для того, чтобы победить. Что касается мастерства, мотивации и функционального состояния, то пройти сезон на одном уровне достаточно сложно — все футболисты живые люди. Именно этим и интересен футбол — в отдельно взятом матче может случиться все, что угодно», — приводит слова Семака пресс-служба питерского клуба.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября в Москве, начало — в 20:00 мск.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после семи туров. «Спартак» находится на втором месте, отставая от питерского клуба на одно очко.

Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России со счетом 0:4.