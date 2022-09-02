Семак рассказал, смогут ли Клаудиньо и Кузяев сыграть со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита»рассказал, в каком состоянии подходит команда к предстоящему матчу со

«Думаю, состояние нормальное абсолютно. Обычная наша рабочая неделя. Работаем, готовимся.

Что касается состояния Клаудиньо и Кузяева, то и у одного, и у второго есть определенные проблемы. При этом Клаудиньо начинает заниматься в общей группе. Позже нам надо будет всем вместе принять решение по поводу его участия. То же самое и по Далеру. Он начинает фрагментарно заниматься, какие‑то есть факторы, которые мешают ему.

Но у нас еще есть время подумать и посмотреть на состояние ребят», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября в Москве, начало — в 20:00 мск.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после семи туров. «Спартак» находится на втором месте, отставая от питерского клуба на одно очко.

Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России со счетом 0:4.