ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лестер» — «МЮ»Возрождение продолжается. «МЮ» выиграл третий матч подряд, но к атаке остаются вопросы
  • 13:00
    • Семак рассказал, смогут ли Клаудиньо и Кузяев сыграть со «Спартаком»
  • 12:21
    • «Спартак» расторг контракт с Уруновым
  • 11:09
    • «Царь в Арисе». Кипрский клуб своеобразно объявил о переходе Кокорина
  • 10:16
    • Аршавин: Если «Челси» прям так сильно хочет подписать Захаряна, то найдет возможность, как перевести деньги
  • 08:01
    • Надаль уверенно вышел в третий круг Открытого чемпионата США
    Все новости спорта

    Семак рассказал, смогут ли Клаудиньо и Кузяев сыграть со «Спартаком»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит Спартак РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, в каком состоянии подходит команда к предстоящему матчу со «Спартаком».

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «Думаю, состояние нормальное абсолютно. Обычная наша рабочая неделя. Работаем, готовимся.

    Что касается состояния Клаудиньо и Кузяева, то и у одного, и у второго есть определенные проблемы. При этом Клаудиньо начинает заниматься в общей группе. Позже нам надо будет всем вместе принять решение по поводу его участия. То же самое и по Далеру. Он начинает фрагментарно заниматься, какие‑то есть факторы, которые мешают ему.

    Но у нас еще есть время подумать и посмотреть на состояние ребят», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

  • Орлов: Без Клаудиньо «Зенит» как минимум не проиграет «Спартаку»
  • Читайте по теме

    • Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября в Москве, начало — в 20:00 мск.

    «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после семи туров. «Спартак» находится на втором месте, отставая от питерского клуба на одно очко.

    Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России со счетом 0:4.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Боруссия» и «Хоффенхайм» покажут результативный футбол
  • «Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Арена «Уралец» откроет сезон «низовой» встречей «Автомобилиста»
  • «Автомобилист» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • Очередная уверенная победа «Бенфики»?
  • «Бенфика» — «Визела». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.98
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Автомобилист — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Бенфика — Визела
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.56
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Краснодар — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Лацио — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры