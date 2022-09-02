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    Рух В — Шахтёр Д. Смотреть онлайн в прямом эфире

    02.09.2022 в 17:00 начнется матч в чемпионате Украины по футболу Рух В — Шахтёр Д

    Футбол Премьер-лига (Украина) Шахтер Донецк
    В 17:00 02.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Рух В — Шахтёр Д в чемпионате Украины по футболу.

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    Последний матч между собой: «Шахтёр Д» — «Рух В» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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