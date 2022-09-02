В 17:00 02.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Украины по футболу.

Последний матч между собой: «Шахтёр Д» — «Рух В» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рух В» — «Шахтёр Д» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.11.

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