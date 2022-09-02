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    Промес — лучший игрок августа в РПЛ

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    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком российской Премьер-лиги в августе.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «За игрока "Спартака" проголосовали болельщики и эксперты РПЛ. Представители "Матч Премьер" выбрали Матвея Сафонова», — говорится в сообщении пресс-службы лиги.

    В прошлом месяце Промес провел в чемпионате России четыре матча, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

    На награду лучшему игроку августа также претендовали Малком («Зенит»), Антон Шунин («Динамо») и Хесус Медина (ЦСКА).

    Напомним, лучшим тренером августа в РПЛ стал Сергей Семак из «Зенита».

    «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после семи туров, отставая от «Зенита» на одно очко.

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