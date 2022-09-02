Модрич может продлить контракт с «Реалом» до 2024 года

Мадридский «Реал» хочет продлить с хорватским полузащитникомконтракт до 2024 года, сообщает Marca

По информации источника, «сливочных» не смущает то, что хорвату скоро исполнится 37 лет. Руководство команды готово предложить Модричу контракт, рассчитанный до 2024 года.

Отмечается, что сам футболист пока не решил, хочет ли он играть на профессиональном уровне до 2024 года.

Напомним, что ранее Лука Модрич отметил свою десятую годовщину перехода в «Реал». В социальных сетях он назвал решение подписать контракт со «сливочными» лучшим в своей жизни.

В этом сезоне Модрич забил гол и отдал результативный пас в трех матчах Ла Лиги за «Реал».