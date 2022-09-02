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    Тренер «Локомотива» сообщил, кто из игроков пропустит матч с «Ахматом»

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    Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал кто из футболистов не сможет сыграть в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».

    Йозеф Циннбауэр
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    Йозеф Циннбауэр

    «Ни для кого не секрет, что Максим Ненахов, Лукас Фассон и Рифат Жемалетдинов не смогут сыграть в матче из-за полученных травм. Что касается Гильерме, официальное сообщение по его состоянию будет опубликовано в скором времени. Но я думаю, что в игре против "Ахмата" вряд ли он сможет нам помочь. Все остальные футболисты в обойме, поэтому на предстоящую игру у нас будет большой выбор», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата».

    Встреча состоится в воскресенье, 4 сентября, и начнется в 17.30 по московскому времени. Игра пройдет в Москве.

    После 7 туров РПЛ «Локомотив» набрал 9 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. «Ахмат» с 8 баллами располагается на 10-й позиции.

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