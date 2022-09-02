Финансовое состояние Федуна значительно увеличилось после падения 24 февраля

Бывший владелец «Спартака»занимает 257-е место в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index.

Состояние экс-президента «Спартака» оценивается в 7,92 миллиарда долларов.

24 февраля из-за нестабильной обстановки в мире финансовое состояние Федуна обрушилось до 4,89 миллиарда долларов.

В августе компания «Лукойл» выкупила 100% акций «Спартака», а Федун покинул пост президента клуба.

Федун пришел в «Спартак» в 2004 году, приобретя контрольный пакет акций клуба. При нем «красно-белые» один раз выиграли чемпионат России, становились обладателем Кубка и Суперкубка России.