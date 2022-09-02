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    Финансовое состояние Федуна значительно увеличилось после падения 24 февраля

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    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун занимает 257-е место в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index.

    Леонид Федун
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    Леонид Федун

    Состояние экс-президента «Спартака» оценивается в 7,92 миллиарда долларов.

    24 февраля из-за нестабильной обстановки в мире финансовое состояние Федуна обрушилось до 4,89 миллиарда долларов.

    В августе компания «Лукойл» выкупила 100% акций «Спартака», а Федун покинул пост президента клуба.

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    • Федун пришел в «Спартак» в 2004 году, приобретя контрольный пакет акций клуба. При нем «красно-белые» один раз выиграли чемпионат России, становились обладателем Кубка и Суперкубка России.

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