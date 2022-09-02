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    Данни: Я всегда готов к переговорам с «Зенитом»

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    Бывший капитан «Зенита» Мигель Данни ответил на вопрос о возможной работе в структуре «сине-бело-голубых».

    Мигель Данни
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    Мигель Данни

    «Когда я закончил карьеру, то думал о том, в каком качестве могу остаться в футболе. В 2020-м у нас действительно был разговор о моём возвращении в "Зенит" с Александром Медведевым — речь шла о том, чтобы я возглавил академию "Зенита". Но по состоянию здоровья моей дочки этот вопрос пришлось отложить.

    Могут ли возобновиться переговоры на матче легенд? Нет, мы это не обсуждали — всё по той же причине. У неё заболевание, которое редко попадается. Оно не требует лечения — но пока наш фокус на здоровье дочери. Как только в этом плане всё наладится — я всегда готов к переговорам. "Зенит" — это мой второй дом, я никогда не закрою эту дверь», — приводит слова Данни Sport24.

    Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год.

    В пятницу, 2 сентября, Мигель Данни сыграет за команду легенд «Зенита» в матче против легенд «Спартака». Игра на «Открытие Арене» стартует в 19:00 по московскому времени.

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