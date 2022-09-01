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    Знамя Ногинск — Пересвет. Смотреть онлайн в прямом эфире

    01.09.2022 в 18:00 начнется матч в кубке России по футболу Знамя Ногинск — Пересвет

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    В 18:00 01.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Знамя Ногинск — Пересвет в кубке России по футболу.

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    Последний матч между собой: «Пересвет» — «Знамя Ногинск» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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