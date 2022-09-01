«Челси» и «Динамо» согласовали условия оплаты трансфера Захаряна

Лондонскийи московскоесогласовали переход полузащитника сообщает «Чемпионат».

Кроме того, отмечается, что «Челси» удалось найти вариант для оплаты трансфера.

«Динамо устно согласилось с условиями "Челси". Теперь остались технические детали и согласования личного контракта.

По условиям трансфера Захарян останется в фактической аренде в "Динамо" до момента, когда на счет московского клуба переведут деньги. Скорее всего, до зимы», — добавил источник издания.

Условием отзаявки Захаряна из РПЛ и подтверждением трансфера должна стать оплата сделки, которая может произойти и через несколько дней после закрытия трансферного окна. Клубы работали над ее формулой.

Опция выкупа 19-летнего Захаряна для европейских клубов — 15 миллионов евро. 25 августа стало известно, что лондонский клуб готов активировать ее.

Трансферное окно в топ-5 лиг Европы закроется в ночь с 1 на 2 сентября.

Ранее сообщалось, что у «Челси» возникли трудности с оплатой трансфера, а любые попытки осуществить его будут заблокированы из-за санкций.