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    СМИ: Захарян все-таки перейдет в «Челси»

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    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, скорее всего, станет игроком «Челси» перед закрытием летнего трансферного окна.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Ранее сообщалось, что у «Челси» возникли трудности с оплатой трансфера, а любые попытки осуществить его будут заблокированы из-за санкций.

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», со стороны Футбольной ассоциации Англии на данный момент нет никаких блокировок возможного перехода Захаряна в «Челси».

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    • Переговоры продолжаются, сегодня состоится решающий раунд, стороны будут обсуждать варианты осуществления перехода. «Челси» не потерял интерес к российскому игроку, клуб намерен закрыть сделку сегодня.

    Опция выкупа 19-летнего Захаряна для европейских клубов — 15 миллионов евро. 25 августа стало известно, что лондонский клуб готов активировать ее.

    Трансферное окно в топ-5 лиг Европы закроется в ночь с 1 на 2 сентября.

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