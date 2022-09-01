СМИ: Захарян все-таки перейдет в «Челси»

Полузащитник «Динамо», скорее всего, станет игрокомперед закрытием летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что у «Челси» возникли трудности с оплатой трансфера, а любые попытки осуществить его будут заблокированы из-за санкций.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», со стороны Футбольной ассоциации Англии на данный момент нет никаких блокировок возможного перехода Захаряна в «Челси».

Переговоры продолжаются, сегодня состоится решающий раунд, стороны будут обсуждать варианты осуществления перехода. «Челси» не потерял интерес к российскому игроку, клуб намерен закрыть сделку сегодня.

Опция выкупа 19-летнего Захаряна для европейских клубов — 15 миллионов евро. 25 августа стало известно, что лондонский клуб готов активировать ее.

Трансферное окно в топ-5 лиг Европы закроется в ночь с 1 на 2 сентября.