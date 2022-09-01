Тедеско: Буду особенно рад, если «Спартак» сможет выиграть РПЛ

Главный тренер «Лейпцига»признался, что продолжает следить за выступлениями

«Конечно, я и сейчас слежу за "Спартаком", за всем, что сейчас там происходит. Держу кулаки за команду даже на таком большом расстоянии.

Я буду особенно рад за всех болельщиков красно-белых, если в этом году "Спартак" сможет выиграть РПЛ!», — приводит слова Тедеско «Спорт-Экспресс».

«Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ после семи туров, отставая от «Зенита» на одно очков.

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Зенитом» на своем поле. Матч пройдет 4 сентября в Москве, начало — в 20:00 мск.