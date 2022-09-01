ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Драма на «Энфилде». «Ливерпуль» разбил сердце «Ньюкасла», вырвав победу на 98-й минуте
  • 15:06
    • Промес, Малком и Шунин — претенденты на приз лучшему игроку РПЛ в августе
  • 14:44
    • РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера в августе
  • 14:36
    • «Лейпциг» продлил контракт с Гвардиолом, которого хотел подписать «Челси»
  • 13:59
    • СМИ: Захарян все-таки перейдет в «Челси»
  • 12:29
    • Стало известно, кто будет судить матч «Спартак» — «Зенит» в 8-м туре РПЛ
    Все новости спорта

    Тедеско: Буду особенно рад, если «Спартак» сможет выиграть РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско признался, что продолжает следить за выступлениями «Спартака».

    Доменико Тедеско
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Доменико Тедеско

    «Конечно, я и сейчас слежу за "Спартаком", за всем, что сейчас там происходит. Держу кулаки за команду даже на таком большом расстоянии.

    Я буду особенно рад за всех болельщиков красно-белых, если в этом году "Спартак" сможет выиграть РПЛ!», — приводит слова Тедеско «Спорт-Экспресс».

  • Семак: «Спартак» заслуженно находится на втором месте
  • Читайте по теме

    • «Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ после семи туров, отставая от «Зенита» на одно очков.

    В следующем матче «Спартак» сыграет с «Зенитом» на своем поле. Матч пройдет 4 сентября в Москве, начало — в 20:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Лестер» оттолкнуться от дна в матче с «МЮ»?
  • «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Как прошлогодние финалисты Кубка Гагарина ворвутся в сезон?
  • ЦСКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Тотал меньше в Бергамо?
  • «Аталанта» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.40
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Аталанта — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Автомобилист — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Фоньини — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Шаповалов — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Хуркач — Ивашко
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Потапова — Чжэн Циньвэнь
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры