Рыбус: С «Зенитом» сложно соперничать, но «Спартак» готов к этому

Защитник «Спартака»считает, что пока рано рассуждать о шансах красно-белых выиграть чемпионат России.

«Пока не думаем о борьбе за чемпионство. Надо показывать свой максимум и брать очки в каждой игре. Сезон будет непростым. Не хотел бы сейчас заглядывать так далеко. [В воскресенье] предстоит матч с "Зенитом". Давайте чуть-чуть подождем.

Конечно, я верю, что "Спартак" способен побороться за первое место.

Верить и ставить высокие цели нужно всегда. Но до конца турнира Премьер-лиги еще очень далеко, будет еще долгая зимняя пауза — многое может измениться. Поэтому мысли только о ближайших матчах. Понимаю, что для клуба и болельщиков "Спартака" задача всегда — стать чемпионами. Постараемся это осуществить.

Конечно, "Зенит" очень силен: и индивидуально, и командным футболом. Последнее время питерцы все выигрывают. С ними сложно соперничать, но мы готовы к этому», — приводит слова Рыбуса «Спорт-Экспресс».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после семи туров. «Спартак» находится на втором месте, отставая от питерского клуба на одно очко.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября в Москве, начало — в 20:00 мск.

Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России со счетом 0:4.