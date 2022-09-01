начнут матч в 02:30 в чемпионате МЛС, 01.09.2022.

Последний матч между собой: «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Монреаль» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монреаль» — «Нью-Йорк Ред Буллс». Коэффициент ставки — 1.90.

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