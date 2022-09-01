ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Драма на «Энфилде». «Ливерпуль» разбил сердце «Ньюкасла», вырвав победу на 98-й минуте
  • 12:29
    • Стало известно, кто будет судить матч «Спартак» — «Зенит» в 8-м туре РПЛ
  • 12:20
    • «Ман Сити» объявил о переходе защитника «Боруссии» Аканжи
  • 12:12
    • Скончался председатель совета директоров компании «Лукойл», которая владеет «Спартаком»
  • 11:49
    • «Челси» договорился с «Барселоной» о трансфере Обамеянга
  • 11:42
    • «Ливерпуль» может подписать Артура
    Все новости спорта

    Скончался председатель совета директоров компании «Лукойл», которая владеет «Спартаком»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Председатель совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов скончался на 65‑м году жизни, сообщает пресс‑служба компании.

    Равиль Маганов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Равиль Маганов

    «C глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни председатель совета директоров ПАО "Лукойл" Равиль Маганов.

    Равиль Ульфатович внес неоценимый вклад не только в развитие компании, но и всей российской нефтегазовой отрасли.

    Благодаря управленческому таланту Равиля Маганова, "Лукойл" в кратчайшие сроки проделал путь от небольшого нефтедобывающего концерна до одной из ведущих энергетических компаний мира, многократно увеличил объемы производства нефти и газа, с нуля освоил новые нефтегазовые провинции в Каспийском и Балтийском морях, начал успешную разработку проектов сверхвязкой нефти в Республике Коми, внедрил передовые технологические решения для поддержания добычи на выработанных месторождениях Западной Сибири, вошел в состав консорциумов в наиболее перспективных нефтяных регионах мира», — говорится в сообщении компании.

    Напомним, в конце августа «Лукойл» приобрел 100% акций московского «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Лестер» оттолкнуться от дна в матче с «МЮ»?
  • «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Как прошлогодние финалисты Кубка Гагарина ворвутся в сезон?
  • ЦСКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Тотал меньше в Бергамо?
  • «Аталанта» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.40
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Аталанта — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Автомобилист — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Бенфика — Визела
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Хуркач — Ивашко
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Потапова — Чжэн Циньвэнь
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Дэвис — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры