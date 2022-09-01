Скончался председатель совета директоров компании «Лукойл», которая владеет «Спартаком»

Председатель совета директоров «Лукойла»скончался на 65‑м году жизни, сообщает пресс‑служба компании.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Равиль Маганов Фото: tatar-inform.ru

«C глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни председатель совета директоров ПАО "Лукойл" Равиль Маганов.

Равиль Ульфатович внес неоценимый вклад не только в развитие компании, но и всей российской нефтегазовой отрасли.

Благодаря управленческому таланту Равиля Маганова, "Лукойл" в кратчайшие сроки проделал путь от небольшого нефтедобывающего концерна до одной из ведущих энергетических компаний мира, многократно увеличил объемы производства нефти и газа, с нуля освоил новые нефтегазовые провинции в Каспийском и Балтийском морях, начал успешную разработку проектов сверхвязкой нефти в Республике Коми, внедрил передовые технологические решения для поддержания добычи на выработанных месторождениях Западной Сибири, вошел в состав консорциумов в наиболее перспективных нефтяных регионах мира», — говорится в сообщении компании.

Напомним, в конце августа «Лукойл» приобрел 100% акций московского «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».