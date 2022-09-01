Скончался председатель совета директоров компании «Лукойл», которая владеет «Спартаком»

«C глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни председатель совета директоров ПАО "Лукойл" Равиль Маганов.
Равиль Ульфатович внес неоценимый вклад не только в развитие компании, но и всей российской нефтегазовой отрасли.
Благодаря управленческому таланту Равиля Маганова, "Лукойл" в кратчайшие сроки проделал путь от небольшого нефтедобывающего концерна до одной из ведущих энергетических компаний мира, многократно увеличил объемы производства нефти и газа, с нуля освоил новые нефтегазовые провинции в Каспийском и Балтийском морях, начал успешную разработку проектов сверхвязкой нефти в Республике Коми, внедрил передовые технологические решения для поддержания добычи на выработанных месторождениях Западной Сибири, вошел в состав консорциумов в наиболее перспективных нефтяных регионах мира», — говорится в сообщении компании.
Напомним, в конце августа «Лукойл» приобрел 100% акций московского «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».