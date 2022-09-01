Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент ставки — 2.12.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Манчестер Юнайтед»).
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