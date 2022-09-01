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    Карпин: Во втором тайме с «Динамо» в игре «Ростова» все сломалось

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Динамо» (0:2) в первом туре группового этапа Кубка России.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Во втором тайме я не получал абсолютно удовольствия. Два абсолютно разных тайма с нашей стороны. С чем это связано, будем разбираться. Из-за нас только или из-за того, что по-другому "Динамо" себя вело. Но первый тайм, да, понравился. Со второго тайма все сломалось.

    Естественно, определенные риски есть всегда: и с Песьяковым, и с любым вратарем — разыгрывать мяч именно так. Но мы к этому готовы. Футболисты знают, что это, так скажем, моя просьба, требование — как угодно называйте. Все может быть, это футбол», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

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